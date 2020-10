Quando iniziano i LIVE di X Factor 2020: data e orario messa in onda

Quando iniziano i LIVE di X Factor 2020? L’attesa è quasi finita: l’attesissima gara prenderà il via giovedì 29 ottobre 2020 in diretta tv su Sky Uno. Oggi, 22 ottobre, infatti sono stati trasmessi i Last Call, gli ex Home Visit, in cui i 4 giudici (Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika ed Emma) hanno scelto i loro concorrenti (tre a testa) che si sfidarenno in diretta a suon di cover con in mente il sogno, l’obiettivo, di sfondare nel mondo della musica come capitato ad alcuni loro predecessori. Alla conduzione dei LIVE di X Factor 2020 ci sarà ovviamente Alessandro Cattellan, ormai storico padrone di casa dello show targato Sky. Siete pronti?

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per X Factor 2020? Di seguito la programmazione data per data:

Prima puntata (audition): giovedì 17 settembre 2020 TRASMESSA

Seconda puntata (audition): giovedì 24 settembre 2020 TRASMESSA

Terza puntata (audition): giovedì 1 ottobre 2020 TRASMESSA

Quarta puntata (bootcamp): giovedì 8 ottobre 2020 TRASMESSA

Quinta puntata (bootcamp): giovedì 15 ottobre 2020 TRASMESSA

Sesta puntata (homevisit): giovedì 22 ottobre 2020 OGGI

Settima puntata (live): giovedì 29 ottobre 2020

Ottava puntata (live): giovedì 5 novembre 2020

Nona puntata (live): giovedì 12 novembre 2020

Decima puntata (live): giovedì 19 novembre 2020

Undicesima puntata (live): giovedì 26 novembre 2020

Dodicesima puntata (live): giovedì 3 dicembre 2020

Tredicesima puntata (live): giovedì 10 dicembre 2020

Quattordicesima puntata (finale live): giovedì 17 dicembre 2020

Pubblico

Il pubblico potrà assistere dal vivo ai LIVE di X Factor 2020? La risposta è sì, ma – ovviamente – non si potrà riempire lo studio. A causa delle norme anticontagio Covid-19 il pubblico – salvo cambi di programma – sarà contingentato. Insomma, sarà garantito l’accesso a pochissime persone. Una piccola consolazione rispetto alle precedenti puntate dello show che sono state girate senza pubblico.

Streaming e tv

Dove vedere i LIVE di X Factor 2020 in diretta tv, differita e live streaming? Lo show va in onda ogni giovedì in prima serata su Sky Uno. Per poter seguire le puntate di X Factor in diretta è necessario essere abbonati a Sky, per guardarle in streaming potrete servirvi di SkyGo e NowTV (anch’esso servizio a pagamento). L’inizio delle puntate è fissato per le ore 21,15. La replica è invece prevista in chiaro, gratis, su TV8 il venerdì in prima serata.

