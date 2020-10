Live Non è la d’Urso 2020: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 27 settembre

Quarta puntata di Live Non è la d’Urso 2020, la popolare trasmissione della domenica sera di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso in prima serata dalle 21,20. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata di Live Non è la D’Urso 2020, in onda domenica 4 ottobre 2020, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

Tantissimi saranno gli ospiti come sempre da Barbara D’Urso. Tra questi ci sarà anche Donatella Milani. La cantante e compositrice, che ha partecipato a Ora o Mai Più su Rai 1 di Amadeus, farà delle rivelazioni importanti. Barbara D’Urso sull’artista ha infatti anticipato che “Racconterà una cosa che non ha mai detto, lei non sta bene”. La conduttrice non ha specificato altro ed è passata ad un’altra protagonista: Viola Valentino. Si confronterà col fidanzato. Secondo le ultime rivelazioni, l’uomo l’avrebbe tradita con una influencer e modella: “Il fidanzato di Viola Valentino sarà a Domenica Live si confronterà con lei e racconterà la verità”, ha detto la D’Urso. Questa settimana ci sarà Michele Cucuzza che vestirà i panni di Achille Lauro. Questo e tanto altro a Live Non è la D’Urso, che vi aspetta questa sera – domenica 4 ottobre 2020 – dalle ore 21,25 su Canale 5.

Potrebbero interessarti Ken Follett ospite stasera a Che tempo che fa: ecco chi, la sua biografia Live Non è la d’Urso streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 4 ottobre