Live Non è la d’Urso 2020: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 27 settembre

Terza puntata di Live Non è la d’Urso 2020, la popolare trasmissione della domenica sera di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso in prima serata dalle 21.20. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive.

L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata di Live Non è la D’Urso 2020, in onda domenica 27 settembre, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Live Non è la d’Urso anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

Tantissimi saranno gli ospiti come sempre da Barbara D’Urso, ma si parte con un nome scoppiettante che negli ultimi tempi ha fatto molto parlare di sé, soprattutto dopo il rientro dalla vacanza in Sardegna e la successiva scoperta di essere risultato positivo al Covid: stiamo parlando di Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip che è partito con un salone ad Anzio ed è poi arrivato in tutta Italia, con altri saloni sparsi per lo stivale (tra cui Roma e Milano) e che sarà impegnato questa sera a Live ad affrontare le cinque sfere. Un altro ospite atteso di questa puntata è Matteo Salvini. Il leader della Lega affronterà a sua volta le cinque sfere.

In più questa sera a Live si parlerà anche delle immagini del matrimonio di Nicoletta Mantovani e di Alberto Tiranelli, oppure dell’intervista di Serena Grandi dopo la condanna a due anni di carcere per bancarotta. Rivelazioni shock poi su Patrizia De Blanck, al momento nella casa del Grande Fratello Vip: pare che non sia poi così contessa. In studio con Barbarella ci sarà anche Alessia Loggi, la figlia di Roberta Ragusa. Questo e tanto altro a Live Non è la D’Urso, che vi aspetta questa sera – domenica 27 settembre 2020 – dalle ore 21:25 su Canale 5.

