Live – Corsa contro il tempo: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 13 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Live – Corsa contro il tempo (Line of Duty), film del 2019 diretto da Steven C. Miller che segue la storia di Frank Penny, un solitario ed impulsivo poliziotto di Birmingham, in Alabama. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Frank Penny dopo aver commesso un grave errore durante una passata missione di lavoro, che ha compromesso la sua intera carriera, si trova oggi rassegnato e senza ambizioni in attesa di una nuova chance per potersi riscattare. L’occasione gli si presenta quando la figlia di 11 anni del commissario della polizia, Volk, viene rapita e tenuta nascosta in un posto segreto della città. Penny ha a disposizione solo 80 minuti per mettere insieme tutti gli indizi e trovare la ragazza prima che sia troppo tardi. Per riuscire nella missione il poliziotto farà a modo suo sfidando gli ordini del capo arrabbiato e preoccupato per la sua bambina. Durante le indagini Penny avrà a che fare con Ava Brooks (Courtney Eaton), una giovane vlogger ambiziosa che armata di telecamera riprenderà l’intera caccia al killer trasmettendola in diretta streaming sui social, con l’intenzione di rivelare la verità sull’attività della polizia. In una corsa contro il tempo riuscirà Penny a salvare la figlia di Volk e chiudere finalmente i conti con il suo passato?

Live – Corsa contro il tempo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Live – Corsa contro il tempo, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Aaron Eckhart: Frank Penny

Giancarlo Esposito: Volk

Dina Meyer: Ruth Carter

Courtney Eaton: Ava Brooks

Ben McKenzie: Dean Keller

Jessica Hu: Clover

Streaming e tv

Dove vedere Live – Corsa contro il tempo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 13 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.