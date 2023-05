Little Tony: le cause della morte del cantante nel 2013

Quali sono state le cause della morte di Little Tony che è stato ricordato oggi – venerdì 26 maggio 2023 – ad Oggi è un altro giorno? Il cantante è morto all’età di 72 anni la sera del 27 maggio 2013 presso la clinica Villa Margherita di Roma dove si trovava ricoverato dal 16 marzo a causa di un tumore.

Little Tony aveva fatto la sua ultima apparizione televisiva il 9 marzo nel programma I migliori anni di Carlo Conti, cantando Riderà e Cuore matto. In quell’occasione, prima di cantare Cuore matto, aveva ricordato il giorno in cui andò a fare le prove per poi inciderla, ed era poco convinto della canzone, che considerava una “canzoncina”, e inoltre aveva già inciso Riderà; dopo le prove si sedette e dietro di lui sentì una voce dirgli: “Hai una canzone che venderà milioni di dischi, è un’idea… fantastica!”. Quella voce era di Domenico Modugno.

Funerali

I funerali di Little Tony si sono tenuti il 30 maggio 2013 presso il Santuario della Madonna del Divino Amore, dopo la quale le sue spoglie sono state portate nel cimitero di Tivoli. Dopo la sua morte gli è stato dedicato un memorial presentato da Fanny Cadeo e Fernando Monteleone, durante il quale sono state premiate le associazioni con cui Tony collaborava. Il 13 marzo 2018 è poi morto suo fratello Enrico all’età di 75 anni.

Per i funerali Adriano Celentano mandò un saluto all’amico: “Nei meravigliosi lidi dove ora stai scorrazzando, avrai tutto il tempo, la giovinezza che mai tramonta, e soprattutto la bellezza, per affinarti in un rock superiore, che fra le tribolazioni terrene non è dato ad alcuno di conoscere e che, da lassù invece, è tutta un’altra storia”.