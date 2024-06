Chi sono Lino e Alessia, la coppia di Temptation Island 2024

Lino e Alessia sono una coppia in gara a Temptation Island 2024. “Sono Alessia, vengo da Napoli e ho 30 anni. Sono fidanzata con Lino da 4 anni. Ho scritto a Temptation Island perché non ho fiducia in lui, penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo”. Lui risponde: “Per lei è diventata una guerra, però per me è diventata pesante perché io vorrei un po’ di libertà”. A quel punto la ragazza replica: “Non so se non capisce, se è scemo, non lo so. La fiducia si guadagna o la dai a chiunque?”. “Una volta ho sbagliato, non è che mo questa cosa me la devi rinfacciare a vita”, chiarisce lui. Alessia ha 30 anni ed è napoletana. Anche Lino è di Napoli.

