Chi è Lidia Schillaci, concorrente del torneo di Tale e Quale Show 2020

Lidia Schillaci è una concorrente del Torneo di Tale e Quale Show 2020, in onda in prima serata su Rai 1 da stasera, 30 ottobre 2020. Ha partecipato a numerose trasmissioni tv come Operazione trionfo. Cantante, fa parte del coro di Ballando con le stelle. Nel 2019 ha partecipato come concorrente di Tale e Quale Show 2020, piazzandosi al terzo posto. Nel 2020 torna nel cast della trasmissione di Carlo Conti in occasione del Torneo. Ma chi è Lidia Schillaci? Scopriamolo insieme.

Nata a Palermo il 28 marzo 1984, Lidia sviluppa sin da piccola una forte passione per la musica e prosegue gli studi presso il Conservatorio di Trapani. Il suo talento si è evoluto nel corso degli anni e le sue collaborazioni possono vantare di nomi ben noti alla musica italiana, passando da Eros Ramazzotti a Max Pezzali e a Elisa. Ha poi reinterpretato brani celebri come “Silent Night” (che è servita da colonna sonora allo spot natalizio della Wind) e “Come te non c’è nessuno” (utilizzando nella campagna tv di Ferrero Nutella Unica), per poi partecipare alla trasmissione “Operazione trionfo” nel 2002.

Oltre a cantare, Lidia Schillaci non ha disdegnato neanche il percorso di recitazione, motivo per il quale l’abbiamo vista anche in alcune fiction come “Non smettere di sognare 2”. Da anni, fa parte della big band di “Ballando con le stelle”. Della sua vita privata non si conoscono grandi dettagli. Lidia preferisce essere discreta e non divulga le sue informazioni personali ma, come ogni cantante di questi tempi, ha un profilo Instagram dove potete seguirla.

