L’Eredità oggi non va in onda: perché, il motivo, cambio | 1 giugno 2022

Perché L’Eredità oggi – mercoledì 1 giugno 2022 – non va in onda? Questo pomeriggio su Rai 1 il quiz condotto da Flavio Insinna lascia spazio alla diretta del concerto trasmesso dalle 18.25 dal Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale per il 76esimo anniversario della Festa della Repubblica che si celebra domani, 2 giugno. Il Maestro Myung- Whung Chung dirige l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Un appuntamento da non perdere non solo per gli appassionati d’opera, ma per tutti gli italiani alla vigilia della festa della Repubblica. In programma, l’Intermezzo da Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e la Sinfonia n.3 in mi bemolle maggiore op.55 “Eroica” di Ludwig van Beethoven. Conducono l’evento – a cura di Rai Cultura in collaborazione con Rai Quirinale – Nadia Zicoschi e Stefano Catucci. Ecco perché l’Eredità oggi non va in onda. Il quiz tornerà regolarmente domani alle 18.45 e proseguirà fino a domenica 5 giugno, ultima puntata di questa edizione. Da lunedì 6 giugno, infatti, spazio fino a fine ottobre a Reazione a catena, il gioco condotto sempre su Rai 1 da Marco Liorni.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché L’Eredità oggi non va in onda, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il quiz, come detto, va in onda in chiaro – gratis – tutti i giorni fino al 5 giugno su Rai 1 alle ore 18.45. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.