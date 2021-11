Lea: la trama (storia vera) del film per la tv in onda su Rai 1

Qual è la trama (storia vera) di Lea, il film per la tv in onda stasera – martedì 23 novembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1? Petilia Policastro, primi anni ’80. Il giovane Floriano Garofalo entra a far parte di un’organizzazione criminale insieme all’amico Carlo Cosco. Lea, sorella minore di Floriano, inizia a frequentare Carlo con cui concepisce una figlia che chiamano Denise. Nella casa dove vanno a convivere Carlo è solito ricevere i membri del clan e approfittarsi di gente bisognosa; Lea ne è molto infastidita e confessa a Floriano di volerlo lasciare, ma il fratello le dice di non farlo perché è un suo compare e non vuole casini. Il clima si fa sempre più pesante, fino a che nel 1995 Carlo viene arrestato per spaccio. Per il bene della piccola Denise, Lea decide di troncare la relazione e di trasferirsi insieme alla figlia a Bergamo. Un giorno, mentre lavora in un bar, Lea incontra un compare di Carlo, che le dice che questi vorrebbe rivedere Denise; ma Lea rifiuta fermamente e caccia l’uomo. Quella stessa sera l’automobile di Lea viene data alle fiamme, e quando parla dell’accaduto con Floriano lui, pur apprezzando l’intelligenza e la tenacia della sorella, le suggerisce di assecondare Carlo per non complicare le cose. Invece, Lea decide di recarsi dai carabinieri e viene affidata al programma protezione testimoni.

Nel 2004, dopo aver risieduto a Fabriano, Lea viene trasferita a Minervino Murge dopo aver rischiato di essere rintracciata da due compari di Carlo (che nel frattempo è stato scarcerato). Il 9 giugno 2005, Floriano viene assassinato nell’officina dove lavora. La commissione decide di revocare a Lea il programma di protezione poiché la sua collaborazione non ha dato risultati; Lea ribadisce con fermezza di non essere una collaboratrice ma una testimone, manifestando disappunto per il fatto che i criminali sono ancora a piede libero. Lea torna a casa da sua madre Santina. Un giorno viene a trovarle Carlo, il quale si dichiara estraneo all’omicidio di Floriano e afferma di voler ristabilire con loro un rapporto; nonostante i dubbi, Lea accetta la sua richiesta trasferendosi con lui a Campobasso.

Dopo che un uomo, fintosi idraulico, tenta di rapire Lea, la commissione pensa di reinserire Lea nel programma di protezione. Le due fanno ritorno a Petilia Policastro e Lea, convinta della buona fede di Carlo almeno nei riguardi della figlia, cerca di convincere Denise a chiamarlo nonostante la sua riluttanza. Nell’autunno 2009 chiede aiuto a Don Luigi Ciotti che la mette in contatto con l’avvocatessa Enza Rando.

Milano, 24 novembre 2009. Mentre Denise si trova da zia Renata (cognata del padre), Carlo chiede a Lea di salire in macchina; successivamente l’uomo va a prendere la figlia, dicendole che sua madre è andata a fare una passeggiata da sola. Denise, intuita la bugia, dopo aver cercato inutilmente la madre obbliga il padre a portarla dai carabinieri per denunciarne la scomparsa. Dato che per il momento non ci sono i requisiti per separarla dal padre, a Denise viene chiesto di fare come se niente fosse mettendo sotto controllo Carlo e la sua famiglia così che prima o poi, non sospettando di niente, qualcuno faccia un passo falso.

Streaming e tv

