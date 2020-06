Le verità nascoste: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 22 giugno 2020, alle ore 21,20 (circa) su Rai 3 va in onda Le verità nascoste, film del 2000 diretto da Robert Zemeckis, interpretato da Michelle Pfeiffer e Harrison Ford. Ma qual è la trama? E il cast completo de Le verità nascoste? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Claire (Michelle Pfeiffer) entra in una nuova fase della propria vita dopo che la sua unica figlia è partita per il college. Insieme con il marito Norman (Harrison Ford) si è trasferita nel Vermont, e qui la donna conosce Mary (Miranda Otto), la vicina di casa che pare essere terrorizzata dal marito. Quando questa svanisce nel nulla, Claire incomincia a pensare che l’uomo l’abbia uccisa. Mentre strani eventi cominciano a verificarsi in casa, la donna si convince che il fantasma di Mary stia cercando di comunicare con lei. Le cose assumono una piega ancor più inspiegabile e inquietante, quando Claire scopre che la vicina è viva e vegeta e nient’affatto impaurita da Norman… Claire comincia quindi ad indagare sul passato di Norman, il marito, scoprendo che il tutto ha a che fare proprio con lui e con la scomparsa di una studentessa con cui il marito ha avuto una relazione extraconiugale; Claire aveva addirittura sorpreso i due in flagrante in casa, ma il trauma causato da un incidente automobilistico aveva cancellato il ricordo…

Le verità nascoste: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama del film Le verità nascoste, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Michelle Pfeiffer: Claire Spencer

Harrison Ford: Norman Spencer

Diana Scarwid: Jody

Miranda Otto: Mary Feur

James Remar: Warren Feur

Joe Morton: dottor Drayton

Wendy Crewson: Elena

Amber Valletta: Madison Elizabeth Frank

Micole Mercurio: sig.ra Frank

Streaming e tv

Dove vedere il film Le verità nascoste in tv e live streaming? Il film con Harrison Ford, come detto, va in onda oggi – 22 giugno 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

