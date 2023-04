Le regole della casa del sidro: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 17 aprile 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda Le regole della casa del sidro (The Cider House Rules), film del 1999 diretto da Lasse Hallström, tratto dall’omonimo romanzo di John Irving. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, dalla trama al cast.

Trama

Homer è un ragazzo che vive da sempre nell’orfanotrofio fondato e gestito dal dottor Wilbur Larch, un uomo buono e gentile che tratta con affetto e rispetto i suoi piccoli orfani. Homer ha sempre avuto un carattere timido e riservato e tutti i tentativi di adozione non sono mai andati a buon fine per lui, così il dottor Larch ha incominciato a poco a poco a considerarlo un figlio e ha fatto di lui il suo assistente, istruendolo accuratamente anche nella pratica ostetrica, sperando così di lasciare l’orfanotrofio a una persona di cui si fida. Homer però non se la sente di seguire le orme di Larch ma vorrebbe vedere il mondo che c’è oltre il microcosmo dell’orfanotrofio. L’occasione arriva quando una giovane coppia, Wally e Candy, arriva per far sottoporre la ragazza a un aborto, pratica vietata per legge, ma che il dottor Larch svolge ugualmente in segreto, cosa che è motivo di contrasto tra Homer e Wilbur.

Il ragazzo, Wally, è un pilota in procinto di partire per la guerra mentre la fidanzata, la bellissima Candy, non sopporta l’idea di rimanere sola. Dopo aver fatto amicizia con la coppia, Homer decide di partire con loro: andrà a lavorare nell’azienda della famiglia di Wally, che possiede un meleto in cui si raccolgono mele e si produce sidro. Homer si stabilisce così nella fattoria e va a vivere nella casa assegnata ai dipendenti: “la Casa del Sidro”. Inizialmente Homer è solo nella grande casa, che si riempie solo durante la stagione del raccolto, quando arrivano i lavoranti stagionali, ma l’amicizia con Wally e Candy e i numerosi lavori riempiono le sue giornate. Giunge il periodo del raccolto e il capo dei raccoglitori è Mr. Rose, che lavora insieme con la figlia Rose Rose e altri quattro aiutanti. Homer socializza facilmente anche con tutti loro e si dimostra subito un gran lavoratore e un ragazzo sveglio.

Nel frattempo si avvicina a Candy, che soffre la solitudine per la partenza di Wally e tra i due scoppia l’amore, con Candy che è colpita soprattutto dalla semplicità di Homer. Il dottor Larch intanto deve affrontare il problema del suo imminente pensionamento: insieme con una commissione di medici e funzionari governativi dovrà scegliere un successore. Essendo un personaggio scomodo, per via del sospetto che pratichi gli aborti, la commissione sarà ben attenta nella scelta di un suo successore che non faccia altrettanto.

Le regole della casa del sidro: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Le regole della casa del sidro, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tobey Maguire: Homer Wells

Charlize Theron: Candy Kendall

Michael Caine: dottor Wilbur Larch

Paul Rudd: Wally Worthington

Delroy Lindo: Arthur Rose

Erykah Badu: Rose Rose

Kieran Culkin: Buster

Jane Alexander: infermiera Edna

Kathy Baker: infermiera Angela

Heavy D: Peaches

Kate Nelligan: Olive Worthington

K. Todd Freeman: Muddy

Paz de la Huerta: Mary Agnes

J.K. Simmons: Ray Kendall

Evan Parke: Jack

Spencer Diamond: Curly

Erik Per Sullivan: Fuzzy

Streaming e tv

Dove vedere Le regole della casa del sidro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 17 aprile 2023 – alle ore 21,15 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.