Le ragazze: le anticipazioni, ospiti e storie della puntata del 30 luglio 2023 su Rai 3

Torna in prima serata su Rai 3 Le ragazze, il programma condotto da Francesca Fialdini. Nuove storie sono raccontate da donne di diverse generazioni che ripercorrono le tappe più significative della loro esistenza. Sullo sfondo, c’è la storia del nostro Paese, dagli anni ’40 a oggi. Ogni epoca rivive attraverso il prezioso repertorio delle Teche Rai e una colonna sonora costruita appositamente per ciascun decennio. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi, 30 luglio 2023.

Anticipazioni e storie

La storia di Anna Maria Novaretti, classe 1928, ex centralinista della Stipel, società telefonica piemontese che operò tra gli anni ‘20 e gli anni ’60, prima di fondersi con la Sip, aprirà la puntata di Le Ragazze in onda questa sera, domenica 30 luglio alle 21.20 su Rai 3. Un pezzo di storia della telefonia italiana, attraverso la testimonianza di una delle giovanissime impiegate, cui fu affidato il compito di mettere in comunicazione – per la prima volta – persone lontane tra loro, diventate il simbolo di un periodo storico. Seguono due “Ragazze” degli anni ’60. La prima è Viviana Vazza, sopravvissuta al disastro del Vajont del 9 ottobre 1963, quando la frana del monte Toc fece esondare il lago artificiale formato dalla diga sul fiume Vajont, causando la morte di oltre 2000 persone.

Viviana aveva 16 anni, si trovava in collegio a Belluno e nel disastro perse padre, madre e due fratelli. La sua storia si intreccia con quella di Giacinta Francione, cresciuta nei sassi di Matera, in una stalla senza acqua corrente, senza bagno, senza finestre, con la porta di ingresso come unica fonte di luce. Un ricco repertorio degli archivi Rai correda queste due incursioni nella nostra storia recente. A raccontare gli anni Ottanta saranno la virologa Ilaria Capua, nota per suoi interventi sulla pandemia causata dal Covid-19, che proprio negli anni ’80 si è formata, laureata in Veterinaria e ha poi deciso di diventare ricercatrice, e Barbara Boncompagni, figlia di Gianni Boncompagni, che dopo l’abbandono della moglie si occupò da solo di lei e delle sue sorelle, per molto tempo aiutato da Raffaella Carrà che all’epoca era la sua compagna nella vita e nel lavoro. In chiusura il racconto della giovane Alessandra Clemente, che a 10 anni ha perso la mamma uccisa davanti ai suoi occhi dalla camorra.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma Le ragazze? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21.20, stasera – domenica 30 luglio 2023 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Le ragazze è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.