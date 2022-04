Le parole: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 9 aprile Rai 3

Stasera, sabato 9 aprile 2022, alle ore 20,20 su Rai 3 va in onda Le parole, programma condotto ogni settimana dal giornalista del Corriere della Sera Massimo Granellini. Come da tradizione il programma racconta fatti di costume, cronaca e attualità, utilizzando delle particolari parole, che vengono di norma spiegate e raccontate dai vari ospiti di puntata. Ogni appuntamento si conclude con la Buonasera, il racconto e la riflessione su un fatto di attualità della settimana che Gramellini offre ai telespettatori, accompagnato dalla musica di Experience, composizione di Ludovico Einaudi. In ogni puntata sono presenti ospiti che, attraverso una parola, raccontano un particolare accadimento della settimana. Non mancano talvolta ospitate di tipo promozionale, inserite però sempre all’interno della cornice precedentemente descritta.

Anticipazioni

Saranno in studio Andrea Vianello, direttore di Rai Radio 1; Francesca Michielin, autrice del libro “Il cuore è un organo”; Domenico Iannacone, conduttore di “Che ci faccio qui” in onda da sabato 9 aprile sera in prima serata su Rai 3; il fisico Carlo Rovelli; Lodo Guenzi; e Corrado Augias. Nell’anteprima de “Le Parole” Roberto Vecchioni, dopo aver affrontato il tema dello Ius Scholae, che prevede l’ottenimento della cittadinanza italiana a seguito di un percorso scolastico di cinque anni, continuerà a “giocare con le parole” in compagnia del meteorologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli. Jacopo Veneziani partirà dall’immagine della schiena della bambina ucraina sulla quale la mamma ha scritto il suo nome e il numero di telefono dei parenti a cui affidarla in caso di morte della genitrice, per raccontare l’uso delle frasi scritte nelle opere d’arte. Come di consueto in chiusura di puntata la “Buonasera”, il monologo di Massimo Gramellini ispirato dai fatti di cronaca.

Streaming e tv

Dove vedere Le parole in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.