Le indagini di Lolita Lobosco: cosa è successo nella prima puntata

Cosa è successo nella prima puntata di Lolita Lobosco in onda domenica 21 febbraio 2021? Nel primo episodio dal titolo “La circonferenza delle arance” il vicequestore è tornata nella sua Bari. Quando è rientrata nella sua città d’origine, si è ritrovata davanti una scena inaspettata. Le autorità stavano portando via con tanto di manette il primo amore della sua vita, il dentista Stefano Morelli. L’uomo è stato accusato di avere abusato sessualmente della sua assistente Angela Capua. Lolita, che ancora prova qualcosa per l’uomo, convinta che fosse innocente, ha rinunciato a festeggiare il Natale con la sua famiglia per provare a scagionarlo. Quando le indagini sembravano volgere a favore di Morelli, Angela Capua è stata ritrovata morta…

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo nella prima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (bisogna registrarsi) RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

