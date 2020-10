Stasera lo speciale de Le Iene su Mirko Scarcella: le anticipazioni

Le Iene presentano: Speciale Mirko Scarcella, le anticipazioni sulla puntata di stasera

Questa sera, lunedì 12 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene presentano: Speciale Mirko Scarcella o meglio “Do you know Mirko Scarcella?”. L’inviato del programma Mediaset Gaston Zama torna a parlarci di Mirko Scarcella in uno Speciale completamente dedicato al “guru” di Instagram. Le Iene hanno cercato risposte direttamente da personaggi del calibro di Kim Kardashian, Taylor Swift e il presidente americano Donald Trump. Gaston Zama ha posto loro la stessa semplice, monolitica, domanda: “Do you know Mirko Scarcella?”.

“Io sono sempre stato zitto, sempre in silenzio in questi due anni perché mi interessava fino a un certo punto”, le parole di Gianluca Vacchi nell’anteprima dell’intervista a Le Iene. “Poi però l’idea che lui usi il mio nome per fare delle cose che non sono eticamente corrette… allora forse è meglio che parli”. Vacchi ha raccontato al programma di aver effettivamente lavorato con Scarcella: “Ha reso possibili delle mie idee su come intrattenere la gente. Una sorta di assistenza nella materializzazione delle mie follie”. Erano anche amici? “Io divento amico della gente con cui lavoro. E mi ricordo anche di averlo difeso moltissime volte da chi magari era un po’ più scettico di me all’inizio”. Perché a un certo punto ha deciso di mettersi in proprio? “In realtà non decide di lasciarmi ma sono io che decido di salutarlo cortesemente perché mi sono reso conto che aveva una attitudine e una modalità comportamentale che con me non aveva niente a che vedere”.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene presentano: Speciale Mirko Scarcella in diretta tv e live streaming? La puntata di oggi de Le Iene sarà visibile in diretta tv su Italia 1 a partire dalle ore 21,20. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Chi è Mirko Scarcella: carriera, moglie, Le Iene, Gianluca Vacchi, Instagram Quanto guadagna Chiara Ferragni: foto, post, società, pubblicità Chi è Riccardo Pozzoli, l’ex fidanzato e socio di Chiara Ferragni