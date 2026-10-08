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Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 8 ottobre 2026

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di Anton Filippo Ferrari
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Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 8 ottobre

Questa sera, giovedì 8 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Vincenzo Comunale, Kiboba, Del Grosso e Gattano. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 8 ottobre.

Anticipazioni

Tra gli ospiti in studio: Fred De Palma e Giovanna Mezzogiorno. Nella puntata: Wad, nel servizio di Riccardo Spagnoli, intervista Laura Pausini dietro le quinte dell’Isla Bonita Love Festival nelle Canarie. Un’occasione per ribadire il suo impegno a fianco del mondo LGBTQIA+. La cantante, da sempre voce attiva contro le discriminazioni, ripercorre i suoi 33 anni di successi sottolineando come la sua musica e le sue scelte artistiche siano nate per promuovere l’inclusione, l’uguaglianza e la libertà di amare.

Stefano Corti è in Sudafrica per raccontare da vicino il mondo esclusivo e blindatissimo della “caccia al trofeo”, un circolo riservato a ricchi occidentali. La Iena è riuscita a entrare in una riserva di caccia e documentare il business milionario dell’uccisione di animali esotici.

Gaetano Pecoraro è volato a San Francisco per incontrare Max Parisi, noto conduttore di Radio Monte Carlo affetto da un tumore al pancreas e per il quale le possibilità terapeutiche sembravano ormai esaurite. Negli Stati Uniti, però, Max ha avuto accesso a un nuovo farmaco, il Daraxonrasib, che sta dando risultati sorprendenti. È lo stesso farmaco che vorrebbe ottenere Angelica, affetta dalla stessa malattia e che, durante la gravidanza, aveva rinunciato a curarsi per salvare il suo bambino. Non essendo ancora approvato in Europa, la donna ha scritto alle istituzioni per potervi accedere. Lei e Max si confronteranno sulle loro storie e sulla grande gara di solidarietà nata tra gli spettatori de “Le Iene” per aiutare Angelica.

Prosegue il racconto di Gaston Zama su Maria Rosaria Boccia. Domani la seconda parte dell’intervista, insieme alle immagini della giornata di mercoledì, quando la Iena ha accompagnato Boccia all’udienza del processo che la vede contrapposta all’ex ministro Gennaro Sangiuliano. La Procura di Roma si è opposta alla presenza in aula delle telecamere del programma. Nelle liste dei testimoni compaiono nomi di primo piano della politica e della televisione, tra i quali Sigfrido Ranucci e Arianna Meloni.

Caso David Rossi: Dopo le clamorose conclusioni della Commissione d’inchiesta, secondo cui il manager di MPS non si è suicidato ma è stato aggredito e fatto precipitare, il servizio di Roberta Rei fa il punto sui lati ancora oscuri della vicenda.

Delitto di Garlasco: Alessandro De Giuseppe analizza le ultime rivelazioni e i risvolti giudiziari per rispondere alla domanda fondamentale: la verità processuale su Alberto Stasi è davvero quella definitiva?

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, giovedì 8 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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