Questa sera, domenica 27 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 27 ottobre.

La puntata di oggi de Le Iene si apre con Nina Palmieri che racconta la storia di una donna che lo scorso giugno ha partorito il suo primo figlio a 63 anni. A seguire, la iena Cizco incontrerà di nuovo Matteo Mariotti, il giovane che l’8 dicembre 2023 rimase vittima di un attacco di squalo in Australia.

Tra gli altri servizi che andranno in onda ce n’è uno realizzato da Gaston Zama che indaga sul fenomeno delle sfide estreme sui social, con particolare attenzione al “calippo tour” lanciato l’estate scorsa da due ventenni, che offrono prestazioni intime a sconosciuti, pubblicando poi il tutto online.

Infine l’inchiesta di Alessandro Sortino, che svelerà un documento firmato dall’ex ministro Gennaro Sangiuliano, riaprendo il caso della chiave d’oro di Pompei donata dal sindaco Carmine Lo Sapio e svelando il ruolo nella vicenda di Maria Rosaria Boccia, che ha diffidato il programma dal mandare in onda il servizio.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 27 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.