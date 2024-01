Stasera, martedì 9 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 9 gennaio.

La puntata di stasera, condotta da Veronica Gentili e dal comico Max Angioni, sarà piena di servizi ma non solo. A loro, come ogni settimana, spetterà il compito di introdurre i tanti servizi in programma. Tra gli ospiti in studio: il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti.

Tra i servizi di oggi: l’intervista di Cizco a Matteo Mariotti, il ventenne originario di Parma che il 9 dicembre in Australia è stato attaccato da uno squalo e ha perso una gamba. Gaetano Pecoraro è a Monfalcone, dove non si arresta la polemica tra la sindaca Anna Maria Cisint e i cittadini di origine Bengalese, che lamentano di subire continue discriminazioni nei loro confronti. Il primo cittadino quest’estate aveva annunciato provvedimenti contro il burkini, costume utilizzato dalle donne musulmane per fare il bagno e, qualche tempo fa, per motivi di sicurezza e tramite ordinanza del Comune, ha chiuso i centri di preghiera islamici nel piazzale di un’area di cantiere. Matteo Viviani si occupa di una presunta truffa di terreni avvenuta a Pomigliano D’Arco (NA). I legittimi proprietari denunciano di essere vittime di un raggiro e lamentano di dover pagare a proprie spese una difesa legale per riappropriarsi dei terreni persi. Tramite un documento depositato al catasto, si sono accorti di come le loro proprietà fossero state intestate improvvisamente a un’unica persona a loro sconosciuta, che ne vantava diritto per usucapione, grazie a una vendita, a loro dire, del tutto irregolare.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 9 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetInfinity.it e sul sito del programma.