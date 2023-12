Stasera, martedì 5 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 5 dicembre.

La puntata di stasera, condotta da Veronica Gentili e dal comico Max Angioni, sarà piena di servizi ma non solo. A loro, come ogni settimana, spetterà il compito di introdurre i tanti servizi in programma. Tra gli ospiti in studio: l’ex campionessa olimpica nei tuffi Tania Cagnotto e il rapper italiano Massimo Pericolo.

Tra i servizi di oggi: Filippo Roma torna sul caso dei “fuorionda” di Michele Guardì con le dichiarazioni, le reazioni e i commenti di alcuni personaggi tv vicini al mondo del regista Rai: Giancarlo Magalli, Alberto Matano, Tiberio Timperi, Anna Falchi e Salvo Sottile. Continua il reportage di Giulio Golia e Francesca Di Stefano sulle quattro mafie presenti sul nostro territorio. Il nuovo racconto è dedicato all’ndrangheta, una delle organizzazioni criminali italiane più potenti che, negli anni, è diventata una vera e propria multinazionale del crimine con interessi e affari in tutto il mondo. L’inviato ha raccolto testimonianze esclusive, partendo da piccoli paesini nel cuore dell’Aspromonte fino al Sud America. Antonino Monteleone racconta la vicenda del filosofo e scrittore Leonardo Caffo, accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie. Gli episodi risalirebbero allo scorso anno, ma sono emersi solo recentemente in seguito alla prima udienza che lo vede imputato. Ai microfoni della Iena, Caffo spiega che le accuse sarebbero ancora da provare e nel frattempo tutta questa brutta storia lo starebbe sollevando da molti incarichi lavorativi. Dopo la puntata di ‘Le Iene presentano: Inside’ dedicata interamente alle verità nascoste della presunta veggente di Trevignano, si torna sul tema con un nuovo servizio di Gaston Zama e con la risposta di Gisella Cardia.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 5 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetInfinity.it e sul sito del programma.