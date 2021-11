Le Iene Show 2021: anticipazioni, servizi, conduttrice e streaming | 12 novembre

Stasera, venerdì 12 novembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset che vede diversi conduttori al comando: il martedì Nicola Savino con una conduttrice a rotazione (Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud) e la Gialappa’s Band; il venerdì il trio maschile Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma che si alternerà con quello al femminile composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Ma vediamo le anticipazioni sulla puntata di stasera, 12 novembre.

Anticipazioni

Nella puntata di stasera assisteremo alla “pace” tra Ghali e Matteo Salvini, dopo la bagarre che li ha visti protagonisti della cronaca di questi giorni. Domenica sera, infatti, durante il derby Milan-Inter, in tribuna d’onore allo stadio San Siro erano seduti a pochi metri uno dall’altro il cantante i e il leader della Lega quando – come parzialmente mostrato da un video che nelle ultime ore è stato ripreso da diversi siti italiani – dopo il gol del Milan, Ghali (tifoso della squadra rossonera come Salvini) si è alzato e ha urlato qualcosa rivolto a Salvini, forse un insulto per il tifo nei confronti di un gol segnato da un giocatore di colore.

Al fine di farli rappacificare, in due momenti differenti, Stefano Corti ha raggiunto entrambi: a Ghali, che era a Milano, ha chiesto di firmare una maglietta della nazionale tunisina con i nomi di entrambi e a Salvini che era in Calabria per ringraziare gli elettori della Lega, ha chiesto di indossarla come gesto distensivo. Ghali ha autografato la t-shirt e il leader della Lega ha accettato il regalo da parte del cantante.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show 2021 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, 12 novembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.