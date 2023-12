Le Iene presentano – Inside: anticipazioni e ospiti del programma di Italia 1, 7 dicembre 2023

Le Iene presentano: Inside è il programma di Italia 1 a cura della redazione de Le Iene. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del programma -. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano”. Di seguito le anticipazioni della puntata di stasera, 7 dicembre 2023.

Anticipazioni

Nuovo appuntamento con “Le Iene presentano: Inside”, dal titolo “La ’Ndrangheta”, condotto da Giulio Golia. Un viaggio-racconto scritto da Francesca Di Stefano in cui si descrive una delle quattro mafie presenti sul nostro territorio. L’inviato, partendo da piccoli paesini nel cuore dell’Aspromonte fino al Sud America, ha raccolto le testimonianze esclusive di Antonio Nirta, detto ‘Due nasi’, Giovanni Morabito, nipote del boss al 41bis Giuseppe Morabito, detto ‘Tiradritto’, e di Jhon Jairo Velásquez Vásquez, detto Popeye, narcotrafficante braccio destro di Pablo Escobar. Intervengono anche Roberto Saviano, l’on. Federico Cafiero De Raho, ex procuratore nazionale antimafia, Nicola Gratteri, ex procuratore capo di Catanzaro e oggi procuratore capo di Napoli.

La ’ndrangheta è ritenuta una delle organizzazioni criminali italiane più potenti che, negli anni, è diventata una vera e propria multinazionale del crimine con interessi e affari in tutto il mondo. All’interno della puntata, Giulio Golia evidenzia alcune operazioni della ’ndrangheta, come ad esempio il traffico di rifiuti tossici e radioattivi impastati nel cemento che potrebbero aver portato alcuni territori della Calabria a una seconda terra dei fuochi e alla distruzione dei nostri mari. Alle telecamere della trasmissione alcuni abitanti di Africo, cittadina in provincia di Reggio Calabria, raccontano dell’elevato tasso di tumori nel loro comune. L’inviato ripercorre anche la vicenda dei cugini Squillacioti. I due, durante una battuta di pesca, avrebbero rinvenuto una palla di fango che, presa tra le mani, avrebbe provocato loro un forte prurito. Entrambi poi sono deceduti per leucemia mieloide, una malattia che colpisce in Italia due persone ogni centomila, con un unico fattore di rischio: l’alta esposizione a radiazioni. Infine, si racconta della ’ndrangheta costituita da monopolisti del narcotraffico e delle sue infiltrazioni nel mondo imprenditoriale, ricordando però che la Calabria è anche un territorio meraviglioso fatto di cittadini onesti.

Streaming e diretta tv

