Le Iene presentano – Inside: anticipazioni e ospiti del programma di Italia 1, 28 novembre 2024

Le Iene presentano: Inside è il programma di Italia 1 a cura della redazione de Le Iene. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del programma -. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano”. Di seguito le anticipazioni della puntata di stasera, 28 novembre 2024.

Anticipazioni

Il nuovo spin-off è un viaggio nella sanità di oggi e di domani, negli abissi delle liste d’attesa infinite e delle strutture da incubo, ma anche nelle eccellenze della ricerca e tra le terapie d’avanguardia. Pecoraro guiderà il percorso direttamente dalle sale operatorie dell’Istituto Europeo di Oncologia, accompagnato, per tutto il corso della serata, dall’oncologo e direttore del programma di Senologia allo IEO, Paolo Veronesi, e dallo psichiatra dell’Istituto Auxologico, Leonardo Mendolicchio.

Nella puntata si analizzerà il sistema sanitario dal Nord al Sud della nostra penisola. Pecoraro sarà a Cuneo per raccontare come lavorano i medici gettonisti, soluzione utilizzata per far fronte alle carenze di personale ma che porta con sé una serie di problemi e di disfunzioni; volerà negli Emirati Arabi, dove incontrerà medici e infermieri che hanno trovato strutture, stipendi e una qualità della vita decisamente migliori di quanto gli venisse offerto in Italia; documenterà come le soluzioni più innovative, concepite per alleggerire la pressione sugli ospedali – come le casa di comunità nella Lombardia -, si rivelerebbero scatole vuote, senza personale e senza mezzi.

Inoltre, si racconteranno le eccellenze del nostro sistema sanitario: dal Centro Trapianti di Padova, dove si sta cercando una cura definitiva contro il diabete di tipo uno, all’Istituto dei Tumori di Milano, dove si sperimenta un vaccino terapeutico per combattere il cancro della pelle, fino al Policlinico Gemelli di Roma, alla scoperta del microbiota e del trapianto fecale. Infine, un approfondimento sulla salute mentale: dalla depressione all’abuso di psicofarmaci, dai disturbi rari come il sonnambulismo alle malattie misteriose e letali come l’insonnia familiare fatale.

Streaming e diretta tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Le Iene presentano: Inside? Semplicissimo: come già anticipato, il programma va in onda stasera – giovedì 28 novembre 2024 – a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente Le Iene sulla piattaforma di Mediaset Infinity, che permette di seguire i programmi in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.