Le Iene presentano – Inside: anticipazioni e ospiti del programma di Italia 1, 28 marzo 2024

Le Iene presentano: Inside è il programma di Italia 1 a cura della redazione de Le Iene. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del programma -. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano”. Di seguito le anticipazioni della puntata di stasera, 28 marzo 2024.

Anticipazioni

La settima puntata, dal titolo “Doping: davvero vincono sempre i migliori?”, il reportage di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, interamente dedicato al doping nel mondo dello sport.

La puntata si addentra dunque nel mondo delle sostanze e dei metodi illeciti utilizzati per migliorare, artificialmente, le performance degli atleti. Si cerca allora di rispondere alla domanda che da sempre aleggia nelle competizioni sportive: chi vince è davvero il migliore o solamente il più abile nell’eludere i controlli antidoping? Il buonsenso farebbe propendere per la seconda ipotesi, sebbene l’interrogativo sia particolarmente complesso.

Lo speciale de Le Iene presentano Inside parte dall’analisi del calcio, uno degli sport più seguiti e amati al mondo, recentemente colpito dalla notizia della squalifica di quattro anni inflitta a Paul Pogba, centrocampista della Juventus e della nazionale francese, con la quale si è laureato da protagonista, nel 2018, campione del mondo, per doping al testosterone. Lo spin-off de “Le iene” si estende poi a tutte le principali discipline sportive, con controversi casi emblematici del ciclismo, del motociclismo e dell’atletica.

Durante la trasmissione, ad affiancare gli inviati nel racconto delle vicende, intervengono voci autorevoli e testimonianze preziose, tra cui quella di Luciano Moggi, noto e discusso dirigente sportivo, di Stefano Torrisi, ex calciatore, e di Alessia Di Gianfrancesco, direttore generale dell’Agenzia Antidoping Italiana (NADO). Interviste che aiutano a offrire un’analisi approfondita del fenomeno e delle sue implicazioni nel mondo dello sport contemporaneo.

Streaming e diretta tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Le Iene presentano: Inside? Semplicissimo: come già anticipato, il programma va in onda stasera – 28 marzo 2024 – a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente Le Iene sulla piattaforma di Mediaset Infinity, che permette di seguire i programmi in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.