Le fidele, il film drammatico: trama, cast, streaming

Le fidele è un film drammatico belgo-francese diretto e scritto da Michael R. Roskam. Il film è stato candidato agli Oscar 2017 nella categoria del miglior film in lingua straniera. Per Roskam, del resto, non è stata la prima volta: già nel 2012 era finito tra i nominati per il miglior film straniero con il suo Bullhead – La vincente ascesa di Jacky. Prima del film Le fidele, ha portato al cinema Chi è senza colpa. Con questa pellicola drammatica, Roskam approda in prima serata e in prima tv su Rai 3 domenica 28 giugno 2020, ore 21:20. Ecco la trama e il cast.

Le fidele, la trama

Quando Gino incontra Benedicte s’innamora subito, un amore incondizionato. La ragazza lavora nell’azienda di famiglia e guida un’auto da corsa, insomma una ragazza emancipata che non ha bisogno del principe azzurro. Gino si reputa un ragazzo comune, fresco e attraente, ma in realtà nasconde un segreto, quel tipo di segreto che può mettere in pericolo non soltanto la propria vita ma anche quella di chi ti sta attorno. Entrambi dovranno lottare contro il destino, la ragione e le proprie debolezze per salvare quell’amore nato fulmineo.

Le fidele, il cast

Chi vediamo nel cast? Partiamo dai protagonisti, i due innamorati: Gigi è interpretato da Matthias Schoenaerts, mentre Bibi è interpretata da Adele Exarchopoulos. Vediamo poi Freddy interpretato da Eric De Staercke, mentre Serge è interpretato da Jean-Benoit Ugeux. Poi abbiamo Stefaan Degand, Sam Louwyck, Kerem Can, Nabil Missoumi, Thomas Coumans, Nahalie Van Tongelen e Fabien Magry.

Le fidele, dove vedere il film: tv e streaming

Come fare per vedere Le fidele in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – domenica 28 giugno 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

Potrebbero interessarti Non dirlo al mio capo, prossima puntata: cosa succederà il 5 luglio Rosy Abate 2: quante puntate, durata e quando finisce Non dirlo al mio capo: cosa è successo nella terza puntata