Chi è Laura Fiandra, la moglie di Tullio Solenghi ospite a La Volta Buona: età, figlie, carriera, anni, lavoro

Laura Fiandra è la moglie di Tullio Solenghi. Il noto attore è ospite a la Volta Buona, il nuovo programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Si tratta di una chef vegana crudista. Lei, classe 1949, è nata a Gorizia, ma ora vive felicemente a Roma con il celebre attore. Laura Fiandra nel 1994 ha fondato Sotto il Ciliegio, centro di medicina naturale, che si occupa di osteopatia e omeopatia, fiori di bach, osteopatia, yoga e medicina ayurvedica.

Il suo è un percorso anche spirituale che l’ha portata a diventare vegana. Nel 2013 è diventata anche crudista e ha fondato insieme a Marina Pucello l’associazione Naturalmente Crudo: l’obiettivo è quello di diffondere la cultura del veganismo tramite laboratori di cucina, showcooking ed eventi. Crede molto nei temi ambientali e del rispetto degli animali.

Vita privata

Tullio Solenghi e Laura Fiandra stanno insieme da 45 anni e hanno due figlie, Alice e Margherita. “Lui trasuda amore per tutti noi. L’ho scelto bene. Io l’ho preso che aveva ancora 22 anni, ci siamo messi assieme un venerdì 17”, ha detto Laura parlando del marito.

“Ho scelto di fare questo mestiere perché sapevo di avere a casa qualcuno che mi aspettava. Ogni volta che partivo, quando tornavo a casa c’era sempre Laura ad aspettarmi. Ci siamo conosciuti all’università. Siamo usciti, le ho offerto un caffè e non avevo una lira quindi me l’ha offerto lei”, ha detto in passato Tullio Solenghi.

E ancora: “Quando abbiamo deciso di volere un figlio, siamo stati otto anni senza averne. Dopo otto anni abbiamo fatto domanda di adozione internazionale. Dopo due mesi è rimasta incinta di Alice e poi è arrivata Margherita. Si dice che dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna. Io, quella grande donna, l’ho sempre avuta accanto e spero di averla ancora per tanti anni”.