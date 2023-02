L’arte della guerra: anticipazioni e streaming del documentario

Stasera, venerdì 24 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda L’arte delle guerra, documentario scritto e diretto da Tiziana Lupi e da Marco Spagnoli, e prodotto da Art Film Kairos in collaborazione con Rai Documentari per ricordare l’anniversario dell’attacco russo all’Ucraina. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La voce narrante dell’attrice italo-ucraina Anna Safroncik ci condurrà alla scoperta di uno dei tanti aspetti drammatici che fanno di ogni conflitto un pozzo senza fondo di orrore. Vedremo, dunque, come anche il patrimonio artistico sia un bersaglio, e quindi come da subito gli ucraini abbiano lottato per difendere il loro.

La storia insegna che da sempre le guerre si combattono anche con la distruzione e il saccheggio dei tesori d’arte. Non si tratta solo di impoverire il nemico: è cruciale umiliarlo sottraendogli ciò di cui va orgoglioso. In parallelo, naturalmente, si lotta per difendere il maggior numero possibile di opere, partendo da quelle di maggior valore simbolico. La statua che vediamo nella locandina di “L’arte della guerra”, per esempio, è la “Pace” di Antonio Canova (1815): conservata al Museo Khanenko di Kiev, è stata messa al riparo subito dopo i primi scontri.

La battaglia per salvare l’arte non è questione militare, ma di civiltà, e oggi l’Italia la combatte al fianco dell’Ucraina. Mettiamo a frutto un’esperienza accumulata, purtroppo, dalla Seconda guerra mondiale, e nel documentario viene approfondito questo tema. Il cuore del racconto, tuttavia, è negli incontri con chi è oggi in “prima linea” in questa guerra: direttori di musei, restauratori, operatori culturali ucraini e italiani, intervistati lo scorso anno tra agosto e dicembre.

Streaming e tv

Dove vedere L’arte della guerra in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera, 24 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.