Lansky: trama (storia vera), cast e streaming del film

Stasera, venerdì 15 ottobre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Lansky, film del 2021 diretto da Eytan Rockaway con Harvey Keitel, Sam Worthington e AnnaSophia Robb. Quando l’anziano Meyer Lansky viene indagato un’ultima volta dai federali che sospettano che abbia nascosto milioni di dollari in mezzo secolo, il gangster in pensione racconta una storia vertiginosa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia vera di Meyer Lansky, mafioso bielorusso naturalizzato statunitense, esponente principale del cosiddetto “Sindacato ebraico”. Ritiratosi a Miami sotto la protezione dell’FBI decide di raccontare la sua storia al giornalista David Stone. Pian piano però si trasformerà in un gioco al massacro organizzato da Lansky per continuare a truffare tutto e tutti.

Storia vera

Lansky nacque a Hrodna, al secolo denominata Grodno e capoluogo dell’omonimo governatorato russo (oggi parte della Bielorussia), il 4 luglio del 1902 in una famiglia ebraica ashkenazita d’origine polacca. A causa di diverse esperienze antisemitiche patite in patria, culminate addirittura con un pogrom, la sua famiglia decise di emigrare negli Stati Uniti, a New York, nel 1911.

Il suo primo incontro con uno dei massimi esponenti della mafia newyorkese, Lucky Luciano, avvenne sui banchi di scuola: Luciano dava protezione ai compagni di corso in cambio di denaro, ma Lansky si rifiutò di pagare; ebbe così iniziò una colluttazione alla fine della quale i due divennero amici. Lansky fu fondamentale nell’ascesa di Luciano nel mondo della malavita: fu lui che assoldò alcuni killer ebrei per eliminare Salvatore Maranzano, che cospirava per l’uccisione di Luciano.

Lansky fu in combutta con molti altri gangster ebrei in auge dagli anni trenta in poi, tra cui Bugsy Siegel. Quando, nel 1936, Luciano fu incarcerato, Lansky trasferì la propria sede operativa in Florida, a New Orleans e a Cuba. Assieme a Siegel fu uno dei promotori del progetto Las Vegas che avrebbe portato alla maggiore espansione della città del Nevada conosciuta per il gioco d’azzardo. Durante la seconda guerra mondiale fu “utilizzato” dalla marina statunitense per scovare infiltrati e sabotatori tedeschi.

Nello stesso periodo cercò di difendere in varie riunioni di capimafia il suo socio Siegel, cui veniva imputato il fallimento del progetto Las Vegas, ma Siegel non riuscirà a scampare al proprio destino, venendo ucciso nel 1947. Problemi con il fisco lo costrinsero, verso la fine degli anni settanta, a fare aliyah in Israele, dove tentò, invano, di prenderne la cittadinanza. In Israele visse tre anni prima di fare ritorno negli Stati Uniti, in Florida, dove morì nel 1983 a causa di un cancro.

Lansky: il cast del film

Abbiamo visto la trama (storia vera) di Lansky, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Harvey Keitel

Sam Worthington

AnnaSophia Robb

Minka Kelly

John Magaro

Streaming e tv

Dove vedere Lansky in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 15 ottobre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.