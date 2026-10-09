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Land of Bad: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Land of Bad: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Land of Bad, film del 2024 co-scritto e diretto da William Eubank. Il film, sceneggiato dallo stesso regista con David Frigerio, è un thriller d’azione con protagonisti Liam Hemswhorth, Russell Crowe, Luke Hemswhorth, Ricky Whittle e Milo Ventimiglia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il capitano Eddie “Reaper” Grimm, un pilota di droni dell’US Air Force, fornisce supporto aereo da un General Atomics MQ-9 Reaper a una squadra della Delta Force dell’US Army inviata a salvare una spia della CIA nel sud delle Filippine. Dopo un contrattempo contro gli Abu Sayyaf, il sergente JJ “Playboy” Kinney, un giovane ufficiale della Tactical Air Controlling Party dell’aeronautica militare assegnato al team dei droni come JTAC, sembra essere l’unico sopravvissuto ed è inviato a un punto di estrazione contando solo sul supporto aereo remoto del Reaper.

Land of Bad: il cast

Abbiamo visto la trama di Land of Bad, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Liam Hemsworth: Serg. JJ “Playboy” Kinney
  • Russell Crowe: Cap. Eddie “Reaper” Grimm
  • Luke Hemsworth: Serg. Abel
  • Ricky Whittle: Serg. Bishop
  • Milo Ventimiglia: Serg. Magg. John “Sugar” Sweet
  • Chika Ikogwe: Serg. Nia Branson
  • Robert Rabiah: Saeed Hashimi
  • Gunner Wright: Cap. David Andrews
  • George Burgess: Sold. Cooper
  • Daniel MacPherson: Col. Packett

Streaming e tv

Dove vedere Land of Bad in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 9 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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