L’amore non va in vacanza: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 24 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda L’amore non va in vacanza (The Holiday), film del 2006 distribuito dalla Columbia Pictures e diretto da Nancy Meyers. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Iris Simpkins è una giornalista che dopo tre anni di relazione è ancora innamorata del suo collega di lavoro Jasper Bloom, nonostante l’infedeltà di lui che, inoltre, durante la festa di Natale della sua compagnia annuncia che ora è fidanzato con Sarah Smith-Alcott, la donna con cui la tradiva: Iris è distrutta. Nello stesso tempo Amanda Woods è una montatrice di trailer che vive a Los Angeles e che ha appena rotto con il suo fidanzato, Ethan, che l’ha tradita con la sua centralinista. Per capriccio, Amanda decide di prendere una pausa dal suo intenso lavoro e dalla vita sentimentale andandosene ovunque molto lontano da casa. Mentre naviga su internet, si ritrova su un sito di scambio case e si imbatte nella casa di Iris nel Surrey (Inghilterra), da subito si mettono d’accordo ed entrambe partono per le rispettive mete, già il giorno seguente. Mentre Iris è sorpresa dalla grandezza e dal lusso della casa di Amanda, quest’ultima si annoia nel rurale Surrey e decide di fare le valigie per tornare a Los Angeles il giorno seguente. Ma quella sera conosce Graham, il fratello maggiore di Iris, venuto per smaltire la sua sbronza senza sapere dello scambio delle case. I due provano attrazione l’uno per l’altra e decidono di passare una notte d’amore. Il giorno seguente, Amanda informa Graham della sua decisione di partire. Lui è deluso, ma la invita a una cena con i suoi amici nel caso cambiasse idea. Più tardi quella sera, Graham entra nel pub e vede Amanda.

L’amore non va in vacanza: il cast del film

Abbiamo visto la trama de L’amore non va in vacanza, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Cameron Diaz: Amanda Woods

Kate Winslet: Iris Simpkins

Jude Law: Graham Simpkins

Jack Black: Miles Dumont

Eli Wallach: Arthur Abbott

Edward Burns: Ethan Ebbers

Rufus Sewell: Jasper Bloom

Miffy Englefield: Sophie Simpkins

Emma Pritchard: Olivia Simpkins

Sarah Parish: Hannah

Shannyn Sossamon: Maggie

Lydia Blanco Garza: Marta

Hope Riley: Sarah Smith-Alcott

Kenneth Danziger: caporedattore

James Franco: se stesso

Lindsay Lohan: se stessa

Dustin Hoffman: se stesso

Bill Macy: Ernie

Shelley Berman: Norman

Kathryn Hahn: Bristol

John Krasinski: Ben

Streaming e tv

Dove vedere L’amore non va in vacanza in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 24 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.