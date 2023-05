L’amore infedele – Unfaithful: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 18 maggio 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda L’amore infedele – Unfaithful, film statunitense del 2002 diretto e prodotto da Adrian Lyne. Il film è il remake di Stéphane, una moglie infedele di Claude Chabrol, riscritto da Alvin Sargent e William Broyles Jr. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Connie e Edward Sumner sono una coppia agiata. In una giornata con violente raffiche di vento Connie si scontra con un ragazzo: cade, si ferisce a un ginocchio e lo sconosciuto le offre cure e riparo in casa sua. In quel momento passa un taxi vuoto ma lei decide di accettare l’offerta del giovane Paul Martel, un affascinante libraio. Più tardi, Connie inizia a sentirsi troppo attratta e decide di andarsene. Lui salutandola le regala un libro di poesie.

Il mattino seguente, Connie trova nel libro regalatole da Paul un suo biglietto da visita. Con la scusa di volerlo ringraziare lo chiama e riceve un invito per un caffè. Di fronte a Paul dapprima esita riflettendo sull’errore che sta compiendo, quindi lascia la casa ma è costretta a tornarvi per prendere il cappotto dimenticato; Paul l’afferra e la porta a letto dove fanno sesso. Sul treno verso casa, Connie ripensa al rapporto appena avuto con Paul alternando gioia e pentimento: ricordando il momento in cui Paul le leva la biancheria intima, fugge nel bagno del treno per levarsi gli slip e per lavarli, come a voler cancellare l’atto appena compiuto.

In seguito, Connie e Paul instaurano una relazione sentimentale fortemente passionale, mentre in Ed inizia a prendere corpo il sospetto notando il distacco della donna da lui e dal figlio Charlie e la frequenza con cui la moglie prende il treno per New York. Dopo che un collega, durante una lite, gli fa intuire che sua moglie lo tradisce, Ed assume un detective per seguire Connie: ne riceve delle immagini che provano il tradimento. Nel frattempo Connie, sempre più combattuta, incontra casualmente Paul con un’altra ragazza e si rende conto di essere solo “quella del giovedì”. Connie è stufa della situazione, cerca di andarsene ma è raggiunta da Paul, con cui ha nuovamente un rapporto sessuale.

L’amore infedele – Unfaithful: il cast del film

Abbiamo visto la trama de L’amore infedele – Unfaithful, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Richard Gere: Edward Sumner

Diane Lane: Connie Sumner

Olivier Martinez: Paul Martel

Erik Per Sullivan: Charlie Sumner

Chad Lowe: Bill Stone

Dominic Chianese: Frank Wilson

Željko Ivanek: detective Dean

Gary Basaraba: detective Mirojnick

Michelle Monaghan: Lindsay

Myra Lucretia Taylor: Gloria

Erich Anderson: Bob Gaylord

Kate Burton: Tracy

Margaret Colin: Sally

Marc Forget: barista

Streaming e tv

Dove vedere L’amore infedele – Unfaithful in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 18 maggio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.