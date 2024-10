L’Altra Italia: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 10 ottobre

Questa sera, giovedì 10 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda L’Altra Italia, programma di approfondimento su attualità, politica e costume condotto da Antonino Monteleone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ogni giovedì grazie a reportage esclusivi, ospiti in studio e uno sguardo immersivo e contemporaneo, il programma offrirà un racconto profondo e plurale dei principali fatti dall’Italia e dal mondo. Al centro della nuova puntata i riflessi della Guerra in Medio Oriente sull’Italia e sulla situazione internazionale. Spazio poi all’approfondimento sullo stato del Sistema sanitario Nazionale con inchieste su alcuni gravi casi di malasanità, con due servizi previsti per raccontare quello che accade negli ospedali e negli ambulatori. Si torna poi sul tema di taxi e tassisti in relazione al momento storico, dove i trasporti stanno profondamente cambiando volto.

Streaming e tv

Dove vedere L’Altra Italia in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 10 ottobre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.