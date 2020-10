L’Allieva 3: anticipazioni e cast della seconda puntata, stasera 4 ottobre

Questa sera, domenica 4 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de L’Allieva 3, l’appassionante serie televisiva con protagonista Alessandra Mastronardi. Al suo fianco Lino Guanciale, che interpreta il caro dottor Claudio Conforti, e Antonia Liskova e Sergio Assisi. Ma quali sono le anticipazioni della seconda puntata? Cosa succederà stasera? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni seconda puntata

Nel primo episodio di oggi – 4 ottobre 2020 – de L’Allieva 3 dal titolo “Il coltello Yanagiba”, Alice è incuriosita da Giacomo, il fratello di Claudio, selvaggio e fuori dagli schemi. Vorrebbe conoscere più, sapere perché si sono divisi in passato, ma Claudia non si lascia andare e non le confida nulla. Alice è sempre più concentrata sulla Suprema: ne apprezza il rigore e la considera un modello, un esempio da seguire. Durante le indagini sull’omicidio di una sushi chef, Silvia si confronta con Alice sul rapporto di lavoro con il pm Einardi. Intanto, in istituto Erika chiede a Paolone di aiutarla a conquistare Sandro, che invece sembra essere interessato ad Alice. Il primo incontro tra Giacomo e la Suprema genera scintille: Claudio è sempre più irritato dalla presenza del fratello.

Nel secondo episodio della seconda puntata de L’Allieva 3 dal titolo “Stungirl”, l’indagine sul tragico incidente che ha coinvolto una controfigura durante le riprese di un film attira l’attenzione di Alice, che si dimentica di avere un appuntamento con Claudio. Sandro la affianca nel sopralluogo ed è sempre più vicino ad Alice. Marco, intanto, riceve una bella proposta di lavoro che mette lui e la fidanzata Lara davanti a un bivio. Alice scopre un’indicibile verità sulla Suprema.

L’Allieva 3: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni della seconda puntata de L’Allieva 3, ma qual è il cast della serie tv? Presenti – ovviamente – Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale che interpretano rispettivamente Alice Allevi e Claudio Conforti. Poi Antonia Liskova che interpreta la temuta professoressa Andrea Manes, la nuova “suprema” dell’Istituto di Medicina Legale; Giacomo Conforti, il fratello di Claudio, interpretato da Sergio Assisi; il PM Sergio Einardi interpretato da Giorgio Marchesi; Silvia Barni interpretata da Chiara Mastalli; e l’agente Visone interpretato da Fabrizio Coniglio. La professoressa Boschi è interpretata da Giselda Volodi. Nel cast de L’Allieva 3 anche delle new entry: Sandro, interpretato da Stefano Rossi Giordani, e Giulia, interpretata da Giorgia Gambuzza, entrambi nuovi specializzandi. Tornano infine i colleghi di Alice, Lara (Francesca Agostini) e Paolone (Emmanuele Aita), la specializzanda Erika (Claudia Gusmano), il dott. Anceschi (Francesco Procopio), Marco, il fratello di Alice, interpretato da Pierpaolo Spollon e Cornelia, interpretata da Anna Dalton. Per vedere la seconda puntata de L’allieva 3, sintonizzatevi stasera – domenica 4 ottobre 2020 – su Rai 1 a partire dalle ore 21,20.

