L’Allieva 2, il finale della seconda stagione: cosa è successo

L’ALLIEVA 2 FINALE DI STAGIONE – A partire da questa sera, domenica 27 settembre 2020, va in onda la nuova stagione de L’allieva: si tratta della terza, che trae spunto dai romanzi “Un po’ di follia in primavera” e “Arabesque” di Alessia Gazzola e riprende la storia di Alice Allevi e Claudio Conforti. La serie tv è coprodotta da RaiFiction ed EndemolShine Italy. Ma dov’eravamo rimasti? Cosa è successo nel finale della seconda stagione? Cos’è successo ad Alice? Vediamo insieme il riassunto in breve.

Tutto su L’allieva 3: trama, cast, streaming

Cos’è successo nel finale di stagione: ultima puntata

Nell’ultima puntata, andata in onda tempo fa su Rai 1, la seconda stagione de L’allieva si è conclusa con Claudio che annuncia ad Alice che diventerà molto probabilmente il direttore dell’Istituto. Poi, riguardo la loro vita sentimentale, Claudio vorrebbe conoscere i suoi genitori per rendere ufficiale la loro storia, un’atmosfera romantica che si spezza quando il vicequestore Calligar rimane gravemente ferito davanti all’ingresso dell’Istituto. Claudio e Alice dimostrano di avere due modi diversi di reagire e sarà questa differenza emotiva ad allontanarli. Alice, intanto, è costretta a riflettere anche sui suoi sentimenti per Arthur, il quale le rivela che vuole tornare a Roma per starle più vicino. Così la specializzanda deve riflettere mentre indaga su un allenatore podistico che viene trovato senza vita ai bordi di una pista. Cosa deciderà di fare Alice riguardo Arthur? Claudio allora si presenta a casa di Alice con un anello, ma lei non è a casa, però c’è Arthur intento a sbrigare delle faccende in giardino.

La trama de L’allieva 3

Alice, quando Claudio la telefona, gli dice che qualcosa tra loro è cambiato e torna a regnare la confusione. Arriviamo alla festa per l’addio del supremo, sostituito da una donna che nessuno ha visto prima. Claudio, ballando con Alice, le dice che ha fatto bene a riavvicinarsi ad Arthur. Dopo quel discorso, Claudio decide di partire lasciando sulla sua scrivania in ufficio una lettera e l’anello che aveva preso per Alice. La specializzanda, notando l’ufficio vuoto, anziché leggere la lettera si catapulta in aeroporto sotto gli occhi di Arthur, rendendo ben chiara la sua posizione. Raggiunto Claudio in aeroporto, Alice gli chiede di restare, di non partire. E allora Claudio butta il biglietto dell’aereo e le dichiara il suo amore. E, mentre i due suggellano l’amore con un bacio, al Tg si annuncia un agguato ai danni del Pm Sergio Einardi. Abbiamo visto il finale di stagione de L’allieva 2, la terza stagione vi aspetta su Rai 1 a partire da domenica 27 settembre 2020.

Il cast de L’allieva 3

