La vita promessa 2 streaming e tv: dove vedere la fiction Rai

La vita promessa 2 streaming live e diretta tv: dove vedere la fiction

LA VITA PROMESSA 2 STREAMING TV – Da oggi, domenica 23 febbraio 2020, su Rai 1 va in onda la seconda stagione della fiction La vita promessa, serie tv (diretta da Ricky Tognazzi) che racconta la storia dei Rizzo, famiglia di siciliani emigrati in America che vivono tantissime disavventure amorose e non. Un prodotto Rai, reduce dal grande successo della prima stagione andata in onda un anno e mezzo fa con ottimi ascolti.

Dove vedere la serie tv di Rai 1 La vita promessa 2 in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In diretta tv

I nuovi episodi de La vita promessa – Parte II, per la regia di Ricky Tognazzi, andranno in onda in tre prime serate in prima visione su Rai 1 (in chiaro, gratis) da domenica 23 febbraio.

La vita promessa 2: dove vederla in streaming

Dove è possibile vedere la fiction in live streaming? La serie tv con Luisa Ranieri sarà visibile anche il live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it. Sempre sulla piattaforma sarà possibile recuperare gli episodi andati in onda tramite la funzione on demand.

LA TRAMA DE LA VITA PROMESSA 2

Breve trama e curiosità

Siamo a New York, 1937. Dopo tante vicende e perdite dolorose, la famiglia Rizzo sembra finalmente aver realizzato il “sogno americano”, con una nuova casa e un nuovo ristorante a Little Italy. Ma tanti nuovi eventi stravolgeranno nuovamente la vita di Carmela e figli…

La serie è stata girata tra Monopoli, Taranto, Nardò e Giuliano di Lecce in Puglia ed a Sofia in Bulgaria.

La fiction è una coproduzione Rai Fiction – Picomedia, prodotta da Roberto Sessa con Max Gusberti, per la regia di Ricky Tognazzi e la sceneggiatura di Bernini, Simona Izzo, Franco Marotta e Laura Toscano.