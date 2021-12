La Vita in Diretta oggi non va in onda: perché, il motivo del cambio di programma su Rai 1

La Vita in Diretta oggi – 7 dicembre 2021 – non va in onda. La Rai ha infatti stravolto il palinsesto di questo martedì per lasciare spazio alla Prima della Scala 2021 (Macbeth) che andrà in onda dalle ore 17,45 alle ore 21,50 (alle 19,40 il TG1). Cambi di palinsesto che hanno travolto il programma di Matano. Al suo posto infatti andrà in onda Oggi è un altro giorno – Aspettando la serata inaugurale del Teatro Alla Scala. Ma vediamo la programmazione di Rai 1 per la giornata (o meglio, pomeriggio) di oggi, 7 dicembre 2021:

Ore 14: Oggi è un altro giorno

Ore 15,55: Il Paradiso delle Signore

Ore 16,45: Tg1

Ore 16,55: Tg1 Economia

Ore 17: Che tempo fa

Ore 17,05: Oggi è un altro giorno – Aspettando la serata inaugurale del Teatro Alla Scala

Ore 17,45: Macbeth – Prima della Scala 2021

Ore 19,40: Tg1

Ore 19,54: Macbeth – Prima della Scala 2021

Ore 21,50: La concessione del telefono – C’era una volta Vigata

Siete dei grandi fan de La Vita in Diretta? Niente panico: il programma condotto da Alberto Matano tornerà già domani, 8 dicembre, al consueto orario.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché La Vita in Diretta non va in onda, ma dove vedere la programmazione Rai in tv e live streaming? Tutti i programmi, Prima alla Scala 2021 compresa, saranno visibili in chiaro – gratis – su Rai 1 e in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.