La vita in Diretta oggi non va in onda: perché, il motivo dei cambio di programma

La vita in Diretta oggi – 3 dicembre 2021 – non va in onda. Il programma condotto da Alberto Matano non terrà compagnia ai telespettatori nel corso del pomeriggio. Perché? Semplice. Al suo posto andrà in onda la prima puntata (delle tre in programma) del Festival dello Zecchino d’Oro 2021 dallo studio televisivo dell’Antoniano di Bologna. A condurre ci saranno Francesca Fialdini e Paolo Conticini, mentre per la finale, domenica 5 dicembre, il duo prenderà posto in giuria per lasciare il testimone al direttore artistico, Carlo Conti. Niente panico quindi: La vita in Diretta tornerà in onda già lunedì al consueto orario.

Dove vedere lo Zecchino d’Oro 2021

Abbiamo visto perché La vita in Diretta oggi non va in onda, ma dove vedere lo Zecchino d’oro 2021? Appuntamento come da tradizione su Rai 1 il 3, 4 e 5 dicembre per tre pomeriggi all’insegna della musica. La diretta si potrà seguire anche sul sito di RaiPlay e sui canali Rai Italia, per il pubblico all’estero. Sulla piattaforma, sarà, inoltre, disponibile anche la diretta in lingua dei segni della finale. Su RaiPlay, durante la diretta, si potranno rivedere: i video dei brani appena cantati, gli interventi degli ospiti, i video delle esibizioni degli anni precedenti, Le Canzoni animate ovvero le più belle canzoni dello Zecchino d’Oro.