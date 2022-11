La vita che verrà: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 25 novembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La vita che verrà – Herself, film del 2020 diretto da Phyllida Lloyd. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sandra se ne va di casa, con le sue due bambine, il giorno che suo marito scopre che stava mettendo da parte dei soldi per farlo. Quel giorno lui la prende a calci e pugni, le tira i capelli, la butta a terra e le rompe una mano. Dopodiché, l’uomo continua a vedere le figlie nei weekend, ma Sandra è una donna intelligente e, anche se lui la incalza, si tiene alla larga. Poi, un giorno, tra un lavoro di fatica e un altro, mentre cerca un alloggio che non trova, Sandra vede il video di un uomo che si è costruito una casa da solo, ad un costo molto contenuto, e comincia a pensare di fare lo stesso.

La vita che verrà: il cast del film

Abbiamo visto la trama di La vita che verrà, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Clare Dunne: Sandra

Harriet Walter: Peggy

Conleth Hill: Aido Deveney

Ian Lloyd Anderson: Gary

Ruby Rose O’Hara: Emma

Molly McCann: Molly

Streaming e tv

Dove vedere La vita che verrà in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 25 novembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.