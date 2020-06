La tempesta perfetta: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 24 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La tempesta perfetta (The Perfect Storm), film del 2000 diretto da Wolfgang Petersen, con George Clooney, Mark Wahlberg e Diane Lane, tratto da una storia realmente accaduta. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni sul film.

Trama

Gloucester, Massachusetts, ottobre 1991, il capitano Billy Tyne, comandante del peschereccio Andrea Gail decide di prendere il mare per sfruttare l’ultima uscita della stagione. I primi giorni della battuta tuttavia non hanno fortuna e gli uomini dell’equipaggio, complici alcuni incidenti, vorrebbero rientrare ma Tyne, che rischia il licenziamento da parte dell’armatore, decide di spingersi oltre le normali rotte di pesca del New England, dirigendosi verso il Flemish Cap, noto per i ricchi banchi di pesce spada. La pesca ottiene i risultati sperati ma giunge l’allarme per una tempesta in arrivo: l’uragano Grace si trova in rotta di collisione con altre due aree di bassa pressione, una proveniente da Sud, l’altra da Nord, la cui unione farebbe scaturire una cosiddetta tempesta perfetta. Intanto la macchina per la produzione del ghiaccio si guasta irreparabilmente, ponendo il comandante di fronte all’interrogativo: perdere il pescato, vista l’impossibilità di conservarlo, o tentare di rientrare a Gloucester sfidando la tempesta? Dopo una notte passata a superare le altissime onde si intravede il sole all’orizzonte ma un frangente di grande potenza e altezza fa rovesciare il peschereccio e tutti gli occupanti perdono la vita. Identica sorte toccherà al membro di un gruppo di PJ’s (Parajumpers, aerosoccorritori paracadutisti) che volava a bordo di un elicottero del soccorso aereo.

La tempesta perfetta: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama de La tempesta perfetta, ma qual è il cast completo del film in onda su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

George Clooney: Billy Tyne

Mark Wahlberg: Bobby Shatford

Diane Lane: Christina Cotter

John C. Reilly: Dale ‘Murph’ Murphy

William Fichtner: David ‘Sully’ Sullivan

John Hawkes: Michael “Bugsy” Moran

Mary Elizabeth Mastrantonio: Linda Greenlaw

Allen Payne: Alfred Pierre

Michael Ironside: Bob Brown

Bob Gunton: Alexander McAnally III

Streaming e tv

Dove vedere La tempesta perfetta in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 24 giugno 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Nero a metà: come è finita la prima stagione, il finale Nero a metà: cosa è successo nella quinta puntata Nero a metà: trama e cast sesta e ultima puntata, le anticipazioni