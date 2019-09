La strada di casa 2, dove vedere la fiction in tv e in streaming

Alessio Boni torna in televisione come protagonista. La strada di casa arriva su Rai 1 con la seconda stagione. La prima, in onda nel 2017, ha ottenuto un ottimo riscontro negli ascolti, ma la trama della fiction ha ancora qualcosa da raccontare così come la famiglia Morra.

Di cosa parla La strada di casa? La fiction vede protagonista Fausto, un uomo immischiato in affari loschi e in un caso d’omicidio che, dopo tre anni di carcere, torna in libertà pronto a ripartire da capo. Lorenzo, suo figlio, deve sposarsi con Irene e Fausto è convinto che tutto andrà per il meglio, se non che Irene scompare a poche ore dalle nozze e nessuno ha idea di dove sia finita.

I primi frame della nuova stagione partono con un nuovo caso d’omicidio, ma nessuno sa chi è stato ucciso: quello che però traspare è la presunta colpevolezza di Fausto, nuovamente accusato dalla polizia. Ma chi sarà stato ucciso? E perché i fatti puntano a Fausto?

La strada di casa 2, dove vedere la fiction in tv

Chi vuole seguire La strada di casa in televisione con la seconda stagione può tranquillamente sintonizzarsi al primo canale del digitale terrestre, dove verranno trasmessi gli episodi in chiaro.

Potete trovare Rai 1 anche al tasto 501 per la sua versione HD. Chi possiede un decoder Sky, inoltre, può sintonizzarsi al tasto 101 del proprio telecomando.

La strada di casa 2, dove vederla in streaming

Dove vedere in streaming La strada di casa? La fiction è disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay, il portale ufficiale della tv pubblica dove è possibile seguire i contenuti tramite smartphone, pc e tablet.

Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche tramite Facebook, e poi cercare il programma di vostro interesse, in questo caso La strada di casa 2.

Se la serata della messa in onda avete da fare e non potete seguire in diretta la fiction, potete recuperare le puntate anche in un secondo momento grazie alla funzione on demand.