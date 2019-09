La strada di casa 2, il cast della nuova stagione: torna Alessio Boni nei panni di Fausto Morra

Dopo due anni, torna La strada di casa, la celebre fiction Rai che ha intrattenuto tantissimi italiani nel 2017 e che è pronta a regalare 12 nuovi episodi di puro intrattenimento con Fausto Morra e un altro, intrigante mistero.

La strada di casa vede Fausto finalmente come un uomo libero dopo tre anni di reclusione. Per celebrare la sua meritata libertà, Fausto parteciperà alle nozze del figlio Lorenzo con Irene, ma il giorno del matrimonio la sposa scompare nel nulla senza lasciare traccia.

Un nuovo mistero caratterizza questa nuova stagione de La strada di casa, ma chi rivedremo nel cast? Vediamo quali sono gli attori e i rispettivi personaggi.

La strada di casa 2, il cast della fiction: attori e personaggi

Partiamo dal protagonista de La strada di casa. Alessio Boni interpreta Fausto Morra, un uomo che deve ripartire da zero dopo diverse sventure, il cui animo è distrutto dal senso di colpa per aver gravato così tanto sulla serenità della propria famiglia. Alessio Boni è un attore già conosciuto dal pubblico della Rai, anche perché nel 2019 è tornato sul piccolo schermo in ruoli minori con fiction come La compagnia del cigno e Il nome della rosa. L’abbiamo visto anche al cinema di recente nei film “Tutte le mie notti” e “Non sono un assassino”.

Al suo fianco nella fiction vediamo Lucrezia Lante Della Rovere che interpreta Gloria Morra, la moglie di Fausto, una donna forte che ha cercato di reagire alla sciagura e di mantenere intatta la sua famiglia. L’attrice ha recitato in diverse fiction come “Tutta la musica del cuore”, e “Tutti pazzi per amore 2”.

La trama della seconda stagione de La strada di casa

Ancora, nella fiction La strada di casa 2 vediamo Sergio Rubini interpretare Ernesto Baldoni, l’amico di Fausto che lo aiuterà a indagare sulla scomparsa di Irene, per lui ormai come una figlia. Eugenio Franceschini invece interpreta Lorenzo, il figlio di Fausto, un sognatore che ha trovato la sua strada nell’attività di famiglia con un birrificio di successo.

Veronica, la compagna di Ernesto, è interpretata da Christiane Filangeri.

La strada di casa 2 va in onda da martedì 17 settembre 2019 in prima serata su Rai 1.

