La strada del silenzio streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di stasera

Stasera, mercoledì 27 luglio 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda La strada del silenzio, fiction di genere thriller in onda in prima TV da questa estate con tre episodi alla volta. Dove vedere La strada del silenzio in diretta TV e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In TV

Come già anticipato, La strada del silenzio va in onda in prima serata e in prima TV su Canale 5 a partire da mercoledì 13 luglio 2022 alle ore 21:21. La seconda puntata arriva sul canale principale di Mediaset mercoledì 20 luglio 2022. Per seguire la diretta televisiva in chiaro quindi gratuitamente è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarla comodamente al tasto 105.

La strada del silenzio streaming

Ma non solo TV. Se vi interessa seguire anche la diretta streaming della fiction potete accedere gratuitamente a MediasetPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti per seguire tutto quello che passa in TV anche tramite pc e smartphone. In che modo? Basterà registrarsi alla piattaforma oppure effettuare il login se si è già passati per la prima fase. Una volta entrati nella piattaforma, basterà selezionare il canale in diretta, in questo caso Canale 5, dal menù a tendina sulla sinistra. E c’è di più. MediasetPlay mette a disposizione anche il servizio on demand per recuperare le puntate anche in un secondo momento rispetto alla messa in onda.