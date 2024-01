La Storia streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Stasera, lunedì 15 gennaio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de La Storia, serie tv basata sul romanzo di Elsa Morante con la regia di Francesca Archibugi. Nel cast: Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga e con Valerio Mastandrea. Dove vedere La Storia in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda stasera, lunedì 15 gennaio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1.

La Storia streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming La Storia, ma quante puntate sono previste su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda quattro puntate: la prima lunedì 8 gennaio 2024; la quarta e ultima lunedì 29 gennaio 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):