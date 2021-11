La stagione della caccia – C’era una volta Vigata: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per La stagione della caccia – C’era una volta Vigata, il film per la tv in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: essendo un film tv è prevista una sola e unica puntata che andrà in onda stasera – martedì 30 novembre 2021 – alle ore 21,25. Il film è del 2019 ed è stato diretto da Roan Johnson. Prodotto da Rai Fiction e Palomar è stato già trasmesso da Rai 1 il 25 febbraio 2019. Fa parte del ciclo C’era una volta Vigata. È la prima trasposizione televisiva del romanzo dello scrittore Andrea Camilleri, La stagione della caccia, pubblicato nel 1992.

Durata

Ma quanto dura (durata) La stagione della caccia – C’era una volta Vigata? Il film andrà in onda dalle ore 21,25 alle ore 23,40. La durata complessiva della serata (pubblicità incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 15 minuti.

Streaming e diretta tv

Dove vedere La stagione della caccia – C’era una volta Vigata in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda stasera – 30 novembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.