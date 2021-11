La stagione della caccia – C’era una volta Vigata: trama, cast, quante puntate e streaming

Stasera, martedì 30 novembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda La stagione della caccia – C’era una volta Vigata, film tv del 2019 diretto da Roan Johnson. Prodotto da Rai Fiction e Palomar è stato già trasmesso da Rai 1 il 25 febbraio 2019. Fa parte del ciclo C’era una volta Vigata. È la prima trasposizione televisiva del romanzo dello scrittore Andrea Camilleri, La stagione della caccia, pubblicato nel 1992. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film è ambientato a Vigata nel 1880. Protagonista è il farmacista di umili origini Alfonso Fofò La Matina. Poco dopo il suo arrivo accadono diverse tragedie ai familiari del marchese Filippo Peluso, un ricco nobile della città. Suo padre, impossibilitato a muovere le gambe, si suicida gettandosi in mare. Rico, suo figlio, muore apparentemente per avvelenamento da funghi. Sua moglie, che si era consultata con Fofò, confessandogli il sospetto che suo figlio sia stato in realtà ucciso, muore qualche settimana dopo. Il marchese Peluso inizia a fare amicizia con Fofò, rivelandogli che il padre del farmacista lo aveva aiutato quando era più giovane. Il marchese, ormai anziano, riesce anche ad avere un altro figlio maschio con la moglie di un suo fattore, ma poco dopo il marchese viene trovato morto poco fuori dalla sua villa. Qualche tempo dopo Nenè, uomo arricchitosi in seguito a scommesse non molto oneste, torna a Vigata per chiedere la mano di ‘Ntontò, la figlia del marchese. Contemporaneamente lo zio della ragazza, il ricco ed acculturato Don Totò, torna dall’America insieme alla moglie. L’uomo, conoscendo il passato bieco di Nenè, lo paga per allontanarsi di casa. Totò viene ritrovato poco dopo morto in casa sua insieme alla moglie ed alla servitù. Nené, durante il viaggio di ritorno, muore di coma diabetico. Fofò ipotizza che Nenè abbia ucciso Totò, la moglie e la servitù con della belladonna per poi fuggire…

La stagione della caccia – C’era una volta Vigata: il cast

Abbiamo visto la trama di La stagione della caccia – C’era una volta Vigata, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Francesco Scianna: Fofò La Matina

Donatella Finocchiaro: Donna Matilde

Miriam Dalmazio: ‘Ntontò

Tommaso Ragno: Filippo Peluso / Don Totò

Ninni Bruschetta: Padre Macaluso

Giorgio Marchesi: Emiliano Saint Vincent

Alessio Vassallo: Nenè Impiduglia

Alice Canzonieri: Serafina

Orio Scaduto: Bonocore

Gioia Spaziani: Clelia Tumminello

Bruno Torrisi: Barone Uccello

Michele Ragno: Rico

Lollo Franco: marchese Federico Peluso

Alessandro Schiavo: delegato Portera

Roland Litrico: Mimì

Giovanni De Grande: Borghese

Quante puntate

Quante puntate sono previste per La stagione della caccia – C’era una volta Vigata in onda su Rai 1? Essendo un film tv è prevista una sola e unica puntata che andrà in onda stasera – 30 novembre 2021 – alle ore 21,25.

Streaming e tv

Dove vedere La stagione della caccia – C’era una volta Vigata in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda stasera – 30 novembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.