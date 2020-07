La sai l’ultima?, le anticipazioni della puntata in onda il 18 luglio 2020

Torna l’appuntamento con La sai l’ultima?, il programma della risata di Mediaset che torna in replica con l’edizione 2019 (il cui sottotitolo è Digital Edition) e la conduzione di Ezio Greggio. La puntata di questa sera, 18 luglio 2020, riporta quindi in replica un programma che ha dovuto rinnovarsi per stare al passo con i tempi, mantenendo però la sua formula di varietà. La novità inserita nel programma è però la competizione a squadre. In ogni puntata, infatti, ci saranno tre compagini guidate da tre fuoriclasse della comicità italiana: si tratta di Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (nome d’arte di Gianluca Fubelli), che si sfideranno a colpi di barzellette e soltanto a fine puntata si eleggerà il miglior barzellettiere d’Italia. A votare sarà il pubblico in studio. I concorrenti dovranno affrontarsi in diverse manche, intrattenendo il pubblico presente in studio con grosse risate. In più, ogni puntata è condita con diversi ospiti. Vediamo chi vedremo questa sera.

La sai l’ultima, l’edizione del 2019, è composta da sei puntata e saranno tanti gli ospiti che saranno coinvolti nei giochi. Nella prima puntata vedremo infatti due ospiti particolari: Enrico Montesano e Iva Zanicchi, coinvolti l’anno scorso anche in All Together Now, il programma condotto dalla Hunziker. Nel corso delle puntate parteciperanno anche altri personaggi famosi come Gigi Proietti, Beppe Fiorello, Pippo Franco e Giancarlo Magalli, Uccio De Santis, Franco Terlizzi e Cristiano Malgioglio.

La sai l’ultima?, dove vedere il programma in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e in streaming La sai l’ultima Digital edition? La puntata del programma di barzellette va in onda, come già anticipato, sabato 18 luglio su Canale 5,ore 21:20.

Per vedere la trasmissione, dunque, vi basterà andare sul canale 5 del vostro digitale terrestre (o 505 in HD). Per vederlo in diretta streaming o anche nei giorni seguenti con l’on demand, invece, potete usufruire della piattaforma Mediaset Play, presente sia sul sito ufficiale che tramite l’omonima app per iOS e Android. La registrazione è completamente gratis.

