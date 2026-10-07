La ruota dei campioni: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi

Questa sera, mercoledì 7 ottobre 2026, alle ore 20,45 su Canale 5 va in onda La ruota dei campioni e delle stelle, lo spin off del game show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La serata, tutta dedicata al game show di Canale 5, vedrà sfidarsi alla mitica Ruota alcuni tra i Campioni che hanno vinto i montepremi più alti a “La Ruota della Fortuna”. Il gioco vedrà alternarsi dodici super concorrenti, che si sfideranno, tre alla volta, in quattro tornei tematici dedicati ai Campioni del cinema, della musica, dello sport e della tv.

I tre giocatori che avranno guadagnato di più, si scontreranno in altri due round. Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e affronterà “La Ruota delle Meraviglie”, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro.

Streaming e tv

Dove vedere La ruota dei campioni in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 7 ottobre 2026 – alle ore 20,45 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.