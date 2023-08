La ragazza e l’ufficiale: le anticipazioni (trama e cast) della 13esima puntata, 27 agosto

Questa sera, domenica 27 agosto 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la 13esima puntata de La ragazza e l’ufficiale, serie tv drammatica turca basata sui romanzi Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993) della scrittrice turca Nermin Bezmen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Seyit ha chiesto a Emine di poter prendere sua figlia in sposa. La proposta lascia esterrefatti tutti quanti, ma Emine non ne vuole sapere: non permetterà mai che la figlia si sposi con un uomo che ha un’amante. Seyit si sente molto offeso dalle parole usate dalla donna, soprattutto nei riguardi di Sura, e si sfoga con Celil, che prova a farlo ragionare. Alya corre subito a raccontarlo a Sura.

Sura conosce Serge, un ragazzo francese, figlio di un famoso produttore di profumi, e l’uomo rimane subito stregato dalla bellezza della ragazza. Seyit è stato ferito cercando di salvare la vita di Burhan e passa la notte a casa di Lotfu, accudito da Murvet. Guzide non resiste lontana da Celil e va a trovarlo in ufficio, per dirgli addio definitivamente, ma quando esce scorge Ayse che la minaccia di andare a raccontare tutto a Yahya. Guzide la rincorre per fermarla, ma viene investita da una carrozza e perde il bambino. Lutfu interviene in favore di Seyit per convincere Emine a concedergli Murvet in sposa.

La ragazza e l’ufficiale: il cast

Abbiamo visto la trama della 13esima puntata de La ragazza e l’ufficiale, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kıvanç Tatlıtuğ: Kurt Seyit Eminof

Farah Zeynep Abdullah: Alexandra “Şura” Verjenskaya

Fahriye Evcen: Mürvet “Murka”

Birkan Sokullu: Petro Borinsky

Ushan Çakır: Celil Kamilof

Serdar Gökhan: Mirza Mehmet Eminof

Zerrin Tekindor: Nermin Bezmen / Emine

Seda Güven: Valentina “Tina” Verjenskaya

Elçin Sangu: Güzide

Aslı Orcan: Baronessa Lola Polyanskaya

Demet Özdemir: Alina “Alya” Sokolova

Çağlar Ertuğrul: Yusuf

Melisa Aslı Pamuk: Ayşe

Streaming e tv

Dove vedere La ragazza e l’ufficiale in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.