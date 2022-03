La Pupa e il Secchione 2022: il cast completo dello show

La nuova edizione de La pupa e il secchione si tinge di reality grazie a Barbara d’Urso. Il programma torna in prima serata su Italia 1 in una versione inedita poiché, grazie all’arrivo di Barbarella, oltre agli elementi fondamentali del format si aggiunge anche un tocco da reality show che smuoverà le acque. Ma chi fa parte del cast? Chi sono i concorrenti di questa nuova edizione? Quali sono le pupe e i secchioni in gara? Scopriamolo insieme.

Cast: le pupe e i secchioni

Una delle novità più interessanti portate da Barbara d’Urso quest’anno riguarda la componente VIP tra i concorrenti. Alcuni membri del cast infatti sono nomi ben conosciuti nel panorama televisivo italiano. La nuova edizione parte martedì 15 marzo 2022 in prima serata su Italia 1 e, per l’occasione, la d’Urso ha voluto al suo fianco ventidue concorrenti, divisi equamente tra pupe e secchioni. E, tra questi, dovrebbero esserci degli esponenti VIP. Ecco quelli resi noti al momento:

Flavia Vento , Pupa

, Pupa Paola Caruso , Pupa

, Pupa Francesco Chiofalo , Pupo

, Pupo Aristide Malnati , Secchione

, Secchione Nicolò Scalfi , Secchione

, Secchione Gianmarco Onestini, Secchione

Secondo le ultime indiscrezioni del web, pare che anche Vela Miales – la fidanzata di Amedeo Goria – dovrebbe partecipare al programma. Così come anche Mirko Gancitano, la dolce metà di Guenda Goria, e Mila Suarez.

Streaming e TV

Ora che abbiamo visto chi fa parte del cast de La pupa e il secchione 2022 scopriamo invece dove vedere il programma in TV e in diretta streaming. Come anticipato, il programma va in onda ogni martedì sera, a partire dal 15 marzo, su Italia 1 a partire dalle ore 21:25. Per seguire in chiaro il reality show condotto da Barbara d’Urso è necessario sintonizzarsi al canale 6 di Mediaset, disponibile anche al canale 506 per la versione HD (anche dopo il cambio decoder). Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può accedere gratuitamente a MediasetPlay. La piattaforma è disponibile da desktop, così come tramite App sia per smartphone e tablet che per Smart TV. Inoltre, grazie alla funzione on-demand, è possibile recuperare gli episodi già andati in onda.