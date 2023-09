La padrina – Parigi ha una nuova regina: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 9 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La padrina – Parigi ha una nuova regina, film del 2020 diretto da Jean-Paul Salomé, tratto dal romanzo (La bugiarda) di Hannelore Cayre pubblicato in Italia dall’editore Le assassine. Il film ha vinto il Premio Jacques-Deray 2021 del miglior film poliziesco francese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il reparto antidroga della polizia di Parigi indaga con zelo sulle partite di hashish che entrano nella capitale, e per farlo si affida al lavoro di traduzione di Patience, abilissima a intercettare le comunicazioni in arabo dei trafficanti. Cresciuta in giro per il mondo grazie alla madre, ora malata in una casa di cura, Patience soffre la noia e la fatica. Quando un giorno riconosce la voce della badante della madre in una delle intercettazioni, si adopera istintivamente per aiutare il figlio della donna. La partita di droga da lui trasportata svanisce all’improvviso sotto il naso di Philippe, investigatore di polizia che ha una relazione con Patience, e l’insospettabile traduttrice la recupera decidendo di mettersi in affari.

La padrina – Parigi ha una nuova regina: il cast

Abbiamo visto la trama de La padrina – Parigi ha una nuova regina, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Isabelle Huppert: Patience Portefeux

Hippolyte Girardot: Philippe

Farida Ouchani: Khadidja, madre di Afid

Liliane Rovère: madre di Patience

Rachid Guellaz: Scotch

Mourad Boudaoud: Choco Pop

Iris Bry: Hortense Portefeux

Rebecca Marder: Gabrielle Portefeux

Jade-Nadja Nguyen: Colette Fo

Léonore Confino: direttrice Ehpad

Yasin Houicha: Afid

Abbes Zahmani: Mohamed

Yann Sundberg: Fredo

Salah Maouassa: Reda

Streaming e tv

Dove vedere La padrina – Parigi ha una nuova regina in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 9 settembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.