La luna di carta: la trama dell’episodio de Il Commissario Montalbano

Stasera, martedì 25 maggio 2021, su Rai 1 va in onda in replica La luna di carta, episodio de Il Commissario Montalbano già trasmesso sulla principale rete Rai. Per tutti i fan una nuova serata insieme alle indagini del commissario più amato della televisione, interpretato da Luca Zingaretti e tratto dai romanzi di Andrea Camilleri. Di seguito la trama dell’episodio in onda oggi, 25 maggio 2021.

In una casa alla periferia di Vigata viene trovato morto Angelo Pardo, informatore scientifico, con un colpo di pistola in fronte e i pantaloni abbassati. In seguito Montalbano scopre che Pardo era un medico poi radiato dopo la scoperta di un aborto clandestino da lui praticato e che era coinvolto nel traffico di droga per conto di una famiglia mafiosa locale. Le indagini sembrano indirizzarsi verso la pista passionale. Montalbano si trova davanti due forti figure femminili: Michela Pardo, morbosamente attaccata al fratello e piena di livore nei confronti di Elena Sclafani, ex-amante di Angelo Pardo, giovane donna sfrontata e sensuale che nasconde tuttavia un tormentato passato di tossicodipendenza. Montalbano indaga su Elena, la quale tuttavia non fa assolutamente nulla per discolparsi dall’accusa di omicidio: vengono ritrovate alcune sue lettere in cui essa manifesta la propria gelosia nei confronti di Angelo, anche se poi si scopre che essa le aveva scritte sotto dettatura di quest’ultimo, intenzionato a far desistere la sorella dall’osteggiare la propria relazione con Elena. Il commissario tuttavia rifiuta le facili scorciatoie e, mettendo insieme tutti gli elementi raccolti (i file ritrovati nel computer portatile di Pardo, la chiave di una cassetta di sicurezza blindata portatile, gli ingenti depositi bancari del defunto, la bara per la sepoltura rivelatasi stranamente troppo grande), riesce alla fine a mettere alle strette il vero colpevole dell’omicidio.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama dell’episodio La luna di carta de Il commissario Montalbano, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 25 maggio 2021 – in replica su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.